İslam Memiş'ten ''alacaksanız hemen alın'' uyarısı: Bu tarihten sonra almak hayal olacak!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye emlak piyasasındaki yabancı yatırımcılarla ilgili bilgi verirken vatandaşlara konut almaları tavsiyesinde bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı bir televizyon programında emlak piyasasında yabancı yatırımcıların oluşturduğunu öne sürdüğü 'dev rant piyasasını' anlatarak yetkilileri bu konuda acil önlem almaya çağırdı.
İslam Memiş, genç nüfusun çok olduğu ülkemizde birçok gencin ev alamadığını anlatırken; ''Enflasyon artıyor, maliyetler artıyor.. Emlakta bir rant ortaya çıktı. Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcı 250 bin dolar karşılığında bir gayrımenkul alarak vatandaşlık alıyor.
Üstüne diğer maliyetlerini ve kârını da koyarak satıyor. Bütün bunlar emlak fiyatlarını artırıyor. Kendi ülkenizde o sermaye sahiplerine muhtaç kalıyorsunuz. Bunlar beni rahatsız eden problemler.
Blok blok daire alıp piyasayı kendileri oluşturup sonra yüksek fiyattan bu evleri Türklere satıyorlar. Sistemde bir eksiklik olduğunu söylüyorum. Bunların tespit edilmesi gerekiyor.