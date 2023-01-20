İslam Memiş’ten altın alacaklara hayati uyarı
Altın analizleri ile adından sık sık söz ettiren İslam Memiş, altın alacaklar için yeni önerilerde bulundu.
Doların yükselmesinin ardından vatandaşların en çok yöneldiği yatırım araçlarından biri de gram altın oldu. İmkanı olan vatandaşlar diğer altın türlerine de yönelirken, altını avuç içi gibi bilen İslam Memiş’in altın konusundaki yorumları her zamanki gibi merak edilmeye devam ediyor. İslam Memiş, TV100’deki köşesinden altında neler olacağına dair önemli açıklamalarda bulundu.
İşte İslam Memiş’in altınla ilgili yaptığı değerlendirmenin satır başları:
Altının ons fiyatında (xau/usd) bin 850 destek bin 950 direnç seviyeleri. Bulunduğu seviye bin 910 dolar.
Gümüşün ons fiyatında (xag/usd) 21,80 destek 26,20 direnç seviyeleri. Bulunduğu seviye 23,40 dolar seviyesi.
EUR/USD paritesinde 1,07 destek 1,09 direnç. Bulunduğu seviye 1,08.
Bunun gibi birçok enstrüman kendini beklemeye aldı.