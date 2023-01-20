İslam Memiş’ten altın alacaklara hayati uyarı

Doların yükselmesinin ardından vatandaşların en çok yöneldiği yatırım araçlarından biri de gram altın oldu. İmkanı olan vatandaşlar diğer altın türlerine de yönelirken, altını avuç içi gibi bilen İslam Memiş’in altın konusundaki yorumları her zamanki gibi merak edilmeye devam ediyor. İslam Memiş, TV100’deki köşesinden altında neler olacağına dair önemli açıklamalarda bulundu.