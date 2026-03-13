İslam Memiş'ten altın, borsa ve döviz tahmini: ''Alım fırsatı'' diyerek rakam verdi

Altın yeniden yükselecek mi?

Altın fiyatlarındaki durgunluğun geçici olduğunu vurgulayan Memiş, gram altının mevcut 7 bin 300 TL seviyelerinden tekrar yukarı yönlü atağa geçeceğini öngördü. Memiş, "Altın tarafındaki dinleme çok sürmeyebilir. Yükseliş beklentim devam ediyor. Gram altın TL fiyatı şu anda 7 bin 300 seviyelerinde bana göre bir alım fırsatı. Fiyatlar çok düşük kalmaz. Tekrar yukarıya doğru gider'' diye konuştu.