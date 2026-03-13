İslam Memiş'ten altın, borsa ve döviz tahmini: ''Alım fırsatı'' diyerek rakam verdi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası borsa, döviz ve altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini açıkladı.
Küresel piyasalar ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş gerilimiyle sarsılırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını tırmandırdığı bir dönemde, TCMB politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası değerlendirmelerde bulunan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsa, döviz ve altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini paylaştı.
Borsa İstanbul hareketli
Faiz kararının beklentiler dahilinde gelmesiyle birlikte BİST 100 endeksi pozitif bir ivme yakalayarak 13 bin 440 seviyelerine kadar tırmandı. Altın ve döviz fiyatlarında karar sonrası daha sakin bir seyir hakim oldu.
İslam Memiş'ten borsa tahmini: "Hedefimiz 16 bin puan"
Yeniçağ'a konuşan piyasa analisti İslam Memiş, Merkez Bankası’nın hamlesini değerlendirirken yatırımcılar için kritik seviyeleri işaret etti. Memiş, borsadaki geri çekilmelerin birer "alım fırsatı" olduğunu belirterek şunları söyledi:
"13 bin puan altındaki her seviye alım fırsatıdır. Yılın ikinci yarısında pozitif beklentim sürüyor, hedefimiz 16 bin puan."
Altın yeniden yükselecek mi?
Altın fiyatlarındaki durgunluğun geçici olduğunu vurgulayan Memiş, gram altının mevcut 7 bin 300 TL seviyelerinden tekrar yukarı yönlü atağa geçeceğini öngördü. Memiş, "Altın tarafındaki dinleme çok sürmeyebilir. Yükseliş beklentim devam ediyor. Gram altın TL fiyatı şu anda 7 bin 300 seviyelerinde bana göre bir alım fırsatı. Fiyatlar çok düşük kalmaz. Tekrar yukarıya doğru gider'' diye konuştu.