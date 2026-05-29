İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı!
Finans uzmanı İslam Memiş, ABD-İran gerilimiyle düşen altın ve gümüş fiyatlarının kalıcı olmayacağını belirterek yatırımcılara 'alım fırsatı' uyarısı yaptı. Dolar kurunda yıl sonu 50-52 TL, ons altında 4.580 dolar, gümüşte ise 150 TL hedeflerini duyuran Memiş, düğün yapacaklar için bu dönemi 'çifte bayram' olarak nitelendirdi. İşte İslam Memiş'in bayram tatili sonrası piyasa beklentileri...
Küresel piyasalarda ABD ve İran eksenli jeopolitik gerilimlerin yarattığı dalgalanmalar sürerken, altın ve döviz yatırımcısının gözü uzman değerlendirmelerine çevrildi.
Son günlerde değerli metallerde yaşanan aşağı yönlü hareketleri değerlendiren Finans Piyasaları Uzmanı İslam İslam Memiş, altın ve gümüşteki geri çekilmelerin kesinlikle kalıcı olmayacağı konusunda net bir uyarıda bulundu.
İslam Memiş'e göre piyasadaki bu mevcut baskılanma; düğün hazırlığı yapanlar, altın borcu bulunanlar ve elinde nakit tutan yatırımcılar için kaçırılmayacak tarihi bir fırsat penceresi sunuyor.
"Düğün Yapacaklar İçin Çifte Bayram"
Uluslararası piyasalarda ons altının 4.480 dolarlık kritik desteği aşağı yönlü kırmasını ve 4.400 dolar seviyelerinde dengelenmesini bir "savaş manipülasyonu" olarak nitelendiren İslam Memiş, ons tarafında yeni güçlü desteğin 4.300 dolar, direncin ise 4.580 dolar olduğunu ifade etti.