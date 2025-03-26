İslam Memiş'ten altın fiyatları için ezber bozan tahmin
Ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatları için dikkat çeken bir tahmin geldi. Memiş, nisan ayında altın fiyatlarının düşüş göstermesi beklediğini söyledi.
Altın yatırımcıları ve alım yapmayı düşünenler altın fiyatlarını yakından takibe devam ediyor. Ons altın, 20 Mart tarihinde 3 bin 57 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördükten sonra 3 bin 28 dolardan işlem görüyor. Gram altın 3 bin 703 liradan, çeyrek altın 6 bin 97 liradan ve cumhuriyet altını 25 bin 83 liradan satılıyor. Yılbaşından bu yana gram altın yüzde 24'lük yükseliş kaydederken, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor.
İSLAM MEMİŞ'TEN DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜ
Altın fiyatlarıyla ilgili son tahmin finans analisti İslam Memiş'ten geldi. Memiş, altın fiyatları için düşüş öngörüsünde bulundu.
NİSAN AYINDA ALIM FIRSATI GELEBİLİR
CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Memiş, altın almayı düşünen yatırımcılar için Nisan ayında uygun alım fırsatlarının doğabileceğini ifade etti. Gram altının geçtiğimiz haftalarda 4040 TL seviyesine yükseldiğini hatırlatan Memiş, içerideki döviz kuru artışları nedeniyle altının yükseldiğini ancak sonrasında piyasa tedbirlerinin ardından fiyatların düşüşe geçtiğini söyledi. Memiş, "Altın almak isteyenler panik yapmasın, Nisan ayında bu aradıkları fiyatlar karşınıza çıkabilir" dedi.
ONS ALTIN 2900-2800 DOLARA GERİLEYEBİLİR
Memiş, ons altın tarafında da bir düşüş beklediğini vurgulayarak, "Ons altın, köpük fiyatlamalarla 3000 dolar seviyesinin üzerinde ilerliyor. Ancak, yılın ilk çeyreğinde yüzde 13 civarında bir getiri sağladı. Şimdi ise teknik düzeltmeler bekliyoruz. Ons altının 2900-2800 dolar seviyelerine gerileyebileceğini öngörüyoruz" diye konuştu.