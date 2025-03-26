İslam Memiş'ten altın fiyatları için ezber bozan tahmin

Altın yatırımcıları ve alım yapmayı düşünenler altın fiyatlarını yakından takibe devam ediyor. Ons altın, 20 Mart tarihinde 3 bin 57 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördükten sonra 3 bin 28 dolardan işlem görüyor. Gram altın 3 bin 703 liradan, çeyrek altın 6 bin 97 liradan ve cumhuriyet altını 25 bin 83 liradan satılıyor. Yılbaşından bu yana gram altın yüzde 24'lük yükseliş kaydederken, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor.