İslam Memiş'ten altın fiyatları için hem yeniden uyardı hem de tahminlerini açıkladı
Altın piyasalarındaki rekor yükseliş ve küresel liderlerden gelen kritik açıklamalar sonrası gelen düşüşü yorumlayan finans analisti İslam Memiş, yatırım stratejilerini kökten değiştiğini belirtti. Gram altının 6.700 TL barajını aşması ve ons altının 4462 dolar seviyelerini konuşmasıyla birlikte "Altın Milliyetçiliği" döneminin resmen başladığını belirten İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminleriyle birlikte yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
Ortadoğudaki savaş tüm hızıyla devam ederken piyasalar da ABD Başkanı Trump'ın her gün yaptığı yeni açıklamaların gölgesinde çalkantılı seyrine devam ediyor.
Rekor üstüne rekor kırdıktan sonra hızlı bir geri çekilme yaşayan altın fiyatları hem küçük hem büyük yatırımcıları yeniden altına yönlendirirken herkesin aklında "altın da şimdi ne olacak", "altını alma zamanı mı yoksa satma zamanı mı" soruları var.
Altın fiyatlarında tarihi zirveler test edilirken İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar geldi! Gram altının 6.700 TL, ons altının ise 4462 doları konuştuğu piyasalarda, Putin ve Trump'ın açıklamalarıyla "Altın Milliyetçiliği" dönemi başladı. Evde altın saklayanlar için hırsızlık sigortasından siyanürlü kasa kapaklarına kadar çarpıcı güvenlik tavsiyeleri veren Memiş, 2026 yılının "parayı koruma yılı" olduğunu vurguladı.
İslam Memiş, katıldığı televizyon programında hem piyasalara hem de yatırımcı davranışlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken iki kritik açıklamaya dikkat çekti.