İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni tahmin: ''Sürpriz olmaz'' deyip rakam verdi
2022 yılı içerisinden gram altının 1.400 lirayı aşacağını söyleyen İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni tahmin geldi.
2022 yılı içerisinde gram altının 1.450 lira olacağını söyleyen kuyumcu İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Altının gram fiyatı yeni haftada düşüşünü sürdürüyor. 9 Mayıs gram altın fiyatı 898 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.445 liradan alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 5.944 liradan satılıyor.
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının ons fiyatı ise 1.864 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise 'dövizle borçlanmayın' dedi yukarı yönlü kur ataklarının yaşanabileceğini belirtti. Memiş şunları söyledi: