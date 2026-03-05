İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Bitcoin için yol haritasını açıkladı
Orta Doğu’da ABD-İsrail ve İran arasında patlak veren sıcak savaşın 5. gününde piyasalar adeta bir "volatilite fırtınası" yaşıyor. Savaşın ilk anında rekor kıran altın ve gümüş, haftanın devamında sert kar satışlarıyla gerilerken; Bitcoin yeniden 70.000 dolar barajını aşarak gövde gösterisi yaptı. Ünlü piyasa analisti İslam Memiş ise piyasalara dair son değerlendirmesinde yatırımcılara bu kaotik ortamda yol haritası çizdi.
Dünya gözünü Orta Doğu’daki füze düellolarına dikmişken, para piyasaları rasyonel mantığın dışına çıkan hareketler sergiliyor. Savaş başladığında 8.120 lirayı gören gram altın ve 5.420 dolara koşan ons altın, Salı günü itibarıyla %5’i aşan değer kayıplarıyla yatırımcısını şaşırttı. Finans Analisti İslam Memiş, bu düşüşün bir "alım fırsatı" olduğunu vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu.
ABD-İsrail ve İran savaşı piyasaları altüst etti. Ons altının 5.420 dolardan sert düşüşünü analiz eden İslam Memiş, gram altında 10.000 TL, ons altında ise 6.000 dolar beklediği tarihi açıkladı.
İslam Memiş kendi Youtube kanalında yaptığı yayında Bitcoin’deki yükselişten konut fiyatlarındaki enflasyon etkisine, petrol fiyatlarındaki risklerden dolar/TL tahminine kadar yatırımcıların merak ettiği tüm soruları yanıtladı.
Altın ve Gümüş Neden Düştü?
Memiş, savaş varken altının gerilemesini üç ana nedene bağladı:
ETF Teminat Tamamlama: Büyük yatırımcıların borsa kayıplarını kapatmak için altın satmak zorunda kalması.
Güçlü Dolar: Dolar endeksinin (DXY) 99 seviyesini aşarak küresel pariteleri baskılaması.
Rasyo Etkisi: Altın-gümüş rasyosundaki yükselişin değerli metalleri baskı altına alması.