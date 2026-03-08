İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı

Uzman isme göre, 2027 yılına çekilen dijitalleşme ve resetleme planları, ekonomik düzlemde ezberleri bozuyor. Ons altında yaşanan kısa vadeli geri çekilmeleri değerlendiren Memiş, bu durumu bir panik satışı değil, küresel nakit sıkıntısına bağlı bir hareketlilik olarak nitelendirdi.