İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı
Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler tırmanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarılar geldi. Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyon, brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon risklerini değerlendiren Memiş, elinde altın bulunduranlar veya yatırım yapmayı düşünenler için stratejisini açıkladı. Dolar ve Euro'daki beklentilerini paylaşan uzman isim, "İyi günler gelmiyor, tedbirinizi alın" diyerek yeni dönem için yol haritasını çizdi.
Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran hattındaki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle zorlu bir süreçten geçiyor. Uzmanlar, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki hareketliliğin enerji maliyetlerini doğrudan etkilediğini ve bunun da küresel çapta enflasyonu yeniden tetiklediğini belirtiyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalındaki yayınında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirirken "Dünya pazarı büyük bir çıkmazın içinde" ifadesini kullandı.
Petrol varil fiyatlarındaki yükselişin Türkiye dahil tüm dünyada fiyat artışlarını beraberinde getirdiğine dikkat çeken Memiş, bu sürecin tüketim ve ulaşım maliyetlerine yansıyacağının altını çizdi.
Uzman isme göre, 2027 yılına çekilen dijitalleşme ve resetleme planları, ekonomik düzlemde ezberleri bozuyor. Ons altında yaşanan kısa vadeli geri çekilmeleri değerlendiren Memiş, bu durumu bir panik satışı değil, küresel nakit sıkıntısına bağlı bir hareketlilik olarak nitelendirdi.