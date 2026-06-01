İslam Memiş'ten altın, gümüş ve borsa için iddialı tahminler
Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında borsa, altın ve gümüş için tahminlerini açıkladı. Memiş, gram altında yeni zirve için Ağustos ayını işaret etti.
Küresel jeopolitik gerilimler ve yüksek enflasyon verilerinin gölgesinde yön arayan piyasalara dair beklentiler şekillenmeye başladı. TGRT Haber canlı yayınına katılan ünlü Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılının ikinci yarısı için borsa, altın ve gümüş yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu. Memiş'in projeksiyonuna göre; yıl sonunda Borsa İstanbul'un 20.000 puana, gram altının Ağustos ayında 8.000 liraya, gram gümüşün ise 150 lira seviyelerine ulaşması bekleniyor.
"2026 Yılı Borsa Yılı Olacak: Hedef 20 Bin Puan"
Uzun tatil döneminin ardından artıyla açılış yapan ve 13.770 puan seviyelerinde dengelenen Borsa İstanbul'u değerlendiren Memiş, yatırımcılar için "güçlü psikoloji ve sabır" tavsiyesinde bulundu. Haziran ayında iç siyasetteki tartışmalar ve dışarıdaki savaş gerilimleri nedeniyle endeksin 13.000 - 14.000 puan aralığında dalgalanmasının sürpriz olmayacağını vurgulayan uzman isim, asıl büyük yükselişin yıl sonunda yaşanacağının altını çizdi. Memiş, "Kısa vadede 16.000 puan, devamında ise yıl sonuna kadar 20.000 puan seviyesinin görüleceği bir trend bekliyorum. Bu yıl borsa, altına kıyasla daha fazla kazandırabilir. Ancak yatırımcıların doğru hisseleri seçmesi, riskleri dağıtması ve en az 6 aylık bir strateji belirlemesi hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
Gram Altında 8.000 Lira Beklentisi
Küresel piyasalarda bilinçli bir "savaş belirsizliği" yaratıldığını ve merkez bankalarının alımlarıyla altının desteklendiğini belirten Memiş, gram altın yatırımcısına tarih verdi. Şu an 4.500 dolar seviyelerinde olan ons altının kısa vadede 4.400 - 4.800 dolar bandında seyredeceğini belirten Memiş, "Yılın ikinci yarısında gram altına dolar da destek verecek. Özellikle Ağustos ayında 8.000 lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın görebiliriz" dedi.
Türkiye'deki altın piyasasının volatilitesine de dikkat çeken analist; Mart ayında kilogram başına 12.500 dolar işçilikle dünyanın en pahalı altınının satıldığını, Mayıs ayında ise eksi 247 dolar işçilikle en ucuz seviyenin görüldüğünü hatırlatarak yatırımcıları uzun vadeli düşünmeye çağırdı.