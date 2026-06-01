İslam Memiş'ten altın, gümüş ve borsa için iddialı tahminler

"2026 Yılı Borsa Yılı Olacak: Hedef 20 Bin Puan"

Uzun tatil döneminin ardından artıyla açılış yapan ve 13.770 puan seviyelerinde dengelenen Borsa İstanbul'u değerlendiren Memiş, yatırımcılar için "güçlü psikoloji ve sabır" tavsiyesinde bulundu. Haziran ayında iç siyasetteki tartışmalar ve dışarıdaki savaş gerilimleri nedeniyle endeksin 13.000 - 14.000 puan aralığında dalgalanmasının sürpriz olmayacağını vurgulayan uzman isim, asıl büyük yükselişin yıl sonunda yaşanacağının altını çizdi. Memiş, "Kısa vadede 16.000 puan, devamında ise yıl sonuna kadar 20.000 puan seviyesinin görüleceği bir trend bekliyorum. Bu yıl borsa, altına kıyasla daha fazla kazandırabilir. Ancak yatırımcıların doğru hisseleri seçmesi, riskleri dağıtması ve en az 6 aylık bir strateji belirlemesi hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.