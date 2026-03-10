İslam Memiş'ten altın, gümüş ve petrol için yatırımcılara ''2026 yılı al sat yılı değil'' uyarısı
ABD ve İsrail'in İran operasyonu sonrası yatırımcılara uyarılarını sürdüren ünlü piyasa analisti İslam Memiş, altın piyasasındaki yüksek işçilik maliyetlerine ve ithalat kısıtlamalarına dikkat çekti.
Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin altın piyasasında karşılaştığı işçilik maliyetlerini ve ithalat kısıtlamalarının sektör üzerindeki etkilerini analiz etti.
Piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların stratejisini değiştirmesi gerektiğini belirten İslam Memiş, "Eğer uzun vadeli yatırımcıysan korkma. Ama kaldıraçlı işlem yapıyorsan bir sabah kalkarsın, her şeyini kaybedersin" diyerek özellikle kaldıraçlı işlemlere karşı uyardı.
Altın, gümüş ve petrol piyasalarında büyük bir spekülasyon olduğunu öne süren İslam Memiş "büyük oyuncular yön veriyor" diyerek küresel ölçekte bir emtia rekabeti yaşandığını savundu ve "Emtia savaşları başladı: altın, gümüş, petrol… Hepsi bunun içinde. Teknik analiz falan işlemiyor; tamamen spekülasyonla ilerleyen bir piyasa var" şeklinde konuştu.
Önümüzdeki aylarda benzer dalgalanmaların devam edebileceğini belirten İslam Memiş, yatırımcıların fiyat yerine sahip oldukları varlık miktarına odaklanması gerektiğini ifade ederken, yatırımcılara ellerindeki mallara sahip çıkmaları gerektiğini savundu.