İslam Memiş'ten altın, gümüş ve petrol için yatırımcılara ''2026 yılı al sat yılı değil'' uyarısı

Altın, gümüş ve petrol piyasalarında büyük bir spekülasyon olduğunu öne süren İslam Memiş "büyük oyuncular yön veriyor" diyerek küresel ölçekte bir emtia rekabeti yaşandığını savundu ve "Emtia savaşları başladı: altın, gümüş, petrol… Hepsi bunun içinde. Teknik analiz falan işlemiyor; tamamen spekülasyonla ilerleyen bir piyasa var" şeklinde konuştu.