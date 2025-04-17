İslam Memiş'ten altın için ''balon'' uyarısı: ''Sert patlayacak''

"ALTIN FİYATLARINDA BALON OLUŞTU"

Son olarak altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin tehlikeli bir balon oluşturduğunu ifade etti. Memiş, ''Altın, yıllık getirisini sadece 4,5 ayda sağladı. Bu, piyasada kaygan bir zemin oluşturdu. Ons altında 3.500 dolar hedeflense de, aşağıda büyük boşluklar var. Nisan sonu veya Mayıs başında teknik bir düzeltme bekliyorum.'' dedi.