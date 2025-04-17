İslam Memiş'ten altın için ''balon'' uyarısı: ''Sert patlayacak''
Ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında tehlikeli bir balon oluştuğunu belirterek, düşüş beklediğini açıkladı. Memiş, altın almak isteyenlere de uyarılarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerini duyurmasıyla küresel ekonomide yaşanan belirsizlik güvenli liman talebini artırdı. Piyasalarda fırtanalar koparken, altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
Ons altın 3 bin 357 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yılbaşından bu yana ons altın yüzde 26'lık yükseliş kaydetti. Gram altın ise 4 bin 117 lira ile rekor tazeledi. Gram altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 36 getiri sağladı.
Altın rekor seviyelerde işlem görürken büyük finas kuruluşları da tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başladı. UBS, ons altın için tahminini 3 bin 500 dolara, Commerzbank 3 bin dolara, Deutsche Bank 3 bin 139 dolara, Goldman Sachs 3 bin 700 dolara, HSBC 3 bin 15 dolara ve Bank of America (BofA) 3 bin 63 dolara yükseltti.
"ALTIN FİYATLARINDA BALON OLUŞTU"
Son olarak altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin tehlikeli bir balon oluşturduğunu ifade etti. Memiş, ''Altın, yıllık getirisini sadece 4,5 ayda sağladı. Bu, piyasada kaygan bir zemin oluşturdu. Ons altında 3.500 dolar hedeflense de, aşağıda büyük boşluklar var. Nisan sonu veya Mayıs başında teknik bir düzeltme bekliyorum.'' dedi.