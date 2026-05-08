İslam Memiş'ten altın tahminini ve ''geleceğin yatırımı'' dediği ürünü açıkladı
Dünyaca ünlü bir mücevher markası yöneticisinin "Gram ve çeyrek altın lüzumsuz, kaldırılsın" sözleri piyasaları karıştırdı. Ünlü finans analisti İslam Memiş, bu öneriye adeta ateş püskürdü. Dar gelirlinin tasarruf aracına göz dikildiğini belirten Memiş, "İnsanlar tarlada fide ekerken pırlanta mı taksın?" diyerek tepki gösterirken altın, brent petrol ve bakır için dikkat çeken tahminlerini açıkladı.
Altın piyasası, bir mücevher sektörü yöneticisinin "Gram ve çeyrek altın kara borsa oluşturuyor, yasaklansın" açıklamasıyla çalkalanıyor. Finans analisti İslam Memiş, bu çıkışa sert bir yanıt vererek toplumun tasarruf alışkanlıklarının hedef alındığını savundu.
İslam Memiş, söz konusu yasak talebinin arkasında ticari çıkarlar olduğunu ima ederek, "Herhalde işlenmiş altın daha çok satılsın diye bunu söylüyorlar. Bu toplum üç beş kuruşuyla kenara para koyuyor, biriktiriyor. Zaten 0,25 ve 0,50 gramları yasakladınız, şimdi sıra çeyreğe mi geldi?" dedi.
İslam Memiş, konuşanların hayat standartları ile asgari ücretli vatandaşın gerçekleri arasındaki uçuruma dikkat çekti.
Tasarruf kültürünün yasaklarla değişmeyeceğini vurgulayan Memiş, ironik bir dille şu ifadeleri kullandı: "Çeyreği, gramı kaldıralım; ne gerek var ki? Herkes pırlanta taksın! Tarlada fide ekerken pırlanta taşlarıyla yatırım yapsınlar."