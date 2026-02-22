İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi!

İslam Memiş, 2026 yılı stratejisinde altını değil, riskli varlıkları öne çıkardı:

"2026 yılındaki şampiyonum altın ve gümüş değil; borsa ve Bitcoin. Borsada 15.000 ve 16.000 puan seviyelerini göreceğiz. Ancak teknik düzeltmeler henüz bitmedi. 13.500 puan seviyesi güçlü bir destek ama aşağıda hala alanımız var."