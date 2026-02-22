İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi!
Piyasaların yakından takip ettiği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılı Ramazan ayında altın, gümüş, borsa ve Bitcoin ekseninde yatırımcıya yol haritası niteliğinde açıklamalarda bulundu. ABD-İran gerilimi ve Trump'ın vergi hamlelerinin piyasaları sarstığı bu dönemde Memiş, "manipülasyon" uyarısı yaparak hedef rakamlarını paylaştı.
Piyasa uzmanı İslam Memiş, 2026 yılı için beklediği "şampiyon" yatırım araçlarını açıkladı! Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları "manipülasyon" olarak nitelendiren Memiş, ons altında 6000 dolar, gram altında ise 10 bin TL hedefine kilitlendi. "Altınla vedalaşacağım seviye budur" diyerek tarih veren ünlü uzman, Borsa İstanbul ve Bitcoin için de dudak uçuklatan rakamlar paylaştı.
Ekonomi piyasalarında ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük tarifesi kararı ve Başkan Trump'ın %15'lik misilleme paketi yankılanırken, İslam Memiş yatırımcıyı sükunete davet etti.
İslam Memiş, piyasalarda suni bir "anlaşma havası" estirilerek altın ve gümüş fiyatlarının manipüle edildiğini savundu.
İslam Memiş, 2026 yılı stratejisinde altını değil, riskli varlıkları öne çıkardı:
"2026 yılındaki şampiyonum altın ve gümüş değil; borsa ve Bitcoin. Borsada 15.000 ve 16.000 puan seviyelerini göreceğiz. Ancak teknik düzeltmeler henüz bitmedi. 13.500 puan seviyesi güçlü bir destek ama aşağıda hala alanımız var."