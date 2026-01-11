İslam Memiş'ten altın ve gümüş fiyatları için çok konuşulacak iddia: ''Fiyatlar bir anda düşecek''
Değerli metaller konusunda yaptığı analizlerle dikkat çeken İslam Memiş'ten yeni yılada yükselişle başlayan ancak bir ileri bir geri yeniden bir çalkantılı seyir izleyen altın ve gümüş fiyatları için büyük bir düşüş beklediğini açıkladı. İslam Memiş ayrıca 2026 yılı için kendi yatırım stratejisini açıklarken altın ve gümüş yerine parasını yatırdığı yatırım aracını da açıkladı.
Küresel piyasalarda geçen yıl rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları 2026 yılına da hızlı girmişti. Yılın ilk günlerinde yükselişini sürdüren altın ve gümüş fiyatları bu yükseliş trendinin ardından geri çekilmeler yaşamıştı.
Ons altında da sert dalgalanmaların devam ettiğini söyleyen ve Haziran ayına kadar yükseliş, Haziran ayından sonra ise durgunluk beklediğini belirterek 2026 yılını ikiye bölerek yorumlayan İslam Memiş bu sefer de değerli metallere yatırım yapanları uyararak hem altın hem de gümüşfiyatlarında ciddi düşüşler beklediğini açıkladı.
TGRT Haber'e baskınlar ile ilgili değerlendirmede bulunan Memiş, 2026 yılında kota yasağının kalkacağını bununla birlikte özellikle gram gümüş ve gram altın tarafında düşüşler yaşanacağını öne sürdü.
Kapalıçarşı'da gümüş olmadığını iddia eden İslam Memiş, "Gümüş için esnaf 15 günde randevu veriyor. Kotayı delenler ise devletin yasağına karşı gelip işçilik farkını getirdi" dedi.