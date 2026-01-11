İslam Memiş'ten altın ve gümüş fiyatları için çok konuşulacak iddia: ''Fiyatlar bir anda düşecek''

Ons altında da sert dalgalanmaların devam ettiğini söyleyen ve Haziran ayına kadar yükseliş, Haziran ayından sonra ise durgunluk beklediğini belirterek 2026 yılını ikiye bölerek yorumlayan İslam Memiş bu sefer de değerli metallere yatırım yapanları uyararak hem altın hem de gümüşfiyatlarında ciddi düşüşler beklediğini açıkladı.