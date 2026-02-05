İslam Memiş'ten altın ve gümüş fiyatlarındaki tarihin en sert düşüş sonrası kritik uyarı

Jeopolitik tansiyonun düşmesi ve talep tarafına ilişkin zayıf veriler güvenli liman talebini zayıflatmış ve altın ile gümüş başta olmak üzere tüm değerli metallerin düşüşe geçmesine sebep olmuştu. Buna ek olarak, Çin’in 2025 yılında altın tüketiminin gerilediğine işaret eden veriler de satışları destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı.