İslam Memiş'ten altın ve gümüş fiyatlarındaki tarihin en sert düşüş sonrası kritik uyarı
Altın ve gümüş fiyatları sert düşüşün ardından önce yeniden yükselişe geçip ardından da tekrar düşünce yatırımcılar da ne yapacağını şaşırmıştı. Değerli metaller piyasasında baş döndüren hareketlilik aralıksız devam ederken, ünlü piyasa analisti İslam Memiş "almalı mıyım" ve "satmalı mıyım" diye soran yatırımcıları çok önemli bilgiler vererek uyardı.
Geçen hafta cuma gününe kadar rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları cuma günü resmen çakılmıştı.
Geçen hafta yaşadığı kayıpları telafi arayışına giren altın ve gümüş fiyatları iki günlük yükseliş serisinin ardından bugün tekrar düşüşe geçti.
Jeopolitik tansiyonun düşmesi ve talep endişeleriyle düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları ABD ile İran arasında nükleer müzakerelerin Umman’da yapılmasının önündeki pürüzlerin giderildiğinin ve görüşmenin cuma günü gerçekleşeceğinin açıklanmasıyla düşüş eğilimini de sürdürdü.
Jeopolitik tansiyonun düşmesi ve talep tarafına ilişkin zayıf veriler güvenli liman talebini zayıflatmış ve altın ile gümüş başta olmak üzere tüm değerli metallerin düşüşe geçmesine sebep olmuştu. Buna ek olarak, Çin’in 2025 yılında altın tüketiminin gerilediğine işaret eden veriler de satışları destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı.