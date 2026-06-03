İslam Memiş'ten altın ve kripto paralar için kritik uyarılar!

Şu an piyasada yüksek işçilik maliyetlerinin tamamen kapandığını belirten uzman isim, "Fiziki altın almak isteyenler bu durumu bir fırsat olarak görebilir. Altın fiyatları ne zaman ki 8.000 TL ve 10.000 TL seviyelerini yukarı yönlü kırar, işte o zaman kuyumcularda hareketlilik başlar ve işçilik farkları geri gelir. Bu ihtimal göz ardı edilmemeli" ifadelerini kullandı.