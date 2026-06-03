İslam Memiş'ten altın ve kripto paralar için kritik uyarılar!
Finans analisti İslam Memiş, savaş gerilimiyle 100 doları aşan petrol fiyatlarının altın ve gümüşü baskıladığını belirterek, boş kalan Kapalıçarşı'da "işçiliksiz fiziki altın" fırsatına dikkat çekti. Kripto paralardaki düşüş ve kolay kazanç vaadiyle dolandırılanlar konusunda da yatırımcıları uyaran Memiş, altının 8 bin ve 10 bin TL seviyelerini kıracağı döneme dair kritik ipuçları verdi.
Türkiye'nin önde gelen finans analistlerinden İslam İslam Memiş, küresel savaş gerilimlerinin gölgesinde şekillenen emtia ve kripto para piyasalarına dair çarpıcı uyarılarda bulundu.
Haber3 ekonomi masasının derlediği güncel değerlendirmelere göre; düğün sezonunun başlamasına rağmen altın fiyatlarındaki stabil ve baskılanmış seyir nedeniyle Kapalıçarşı ve kuyumcuların boş kaldığını belirten İslam Memiş, bu durgunluğun fiziki altın almak isteyen yatırımcılar için nadir bulunan bir "işçiliksiz altın" fırsatı yarattığını vurguladı.
"Altın 10.000 TL'yi Kırdığında İşçilik Farkları Geri Dönecek"
Ortadoğu'daki savaş gerilimlerinin petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine taşıdığını ve bu durumun altın, gümüş gibi değerli metalleri baskıladığını aktaran İslam Memiş, yatırımcılara stratejik bir uyarı yaptı.
Şu an piyasada yüksek işçilik maliyetlerinin tamamen kapandığını belirten uzman isim, "Fiziki altın almak isteyenler bu durumu bir fırsat olarak görebilir. Altın fiyatları ne zaman ki 8.000 TL ve 10.000 TL seviyelerini yukarı yönlü kırar, işte o zaman kuyumcularda hareketlilik başlar ve işçilik farkları geri gelir. Bu ihtimal göz ardı edilmemeli" ifadelerini kullandı.