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  4. İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: "Makas kırılacak!"

İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: "Makas kırılacak!"

Altın, dolar ve euro ekseninde hareketli saatler yaşanırken, Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için gram altında 100 liralık bir aralık olacağına dair dikkat çeken uyarılarda bulundu.

İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: "Makas kırılacak!" - Resim: 1

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve Euro çerçevesinde yeni haftaya dair değerlendirmelerde bulundu.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: "Makas kırılacak!" - Resim: 2

Gram altının 100 liralık bir bant aralığında olduğunu belirterek alım konusundaki görüşlerini paylaştı. Memiş youtube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: "Makas kırılacak!" - Resim: 3

"Para piyasalarındaki ve yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Özellikle sert dalgalanmaların yaşandığı bir haftaydı.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: "Makas kırılacak!" - Resim: 4

Bu hafta, borsadaki sert düşüşler, Euro’daki gerilemeler, altın ve kripto paralardaki yatay seyir en çok dikkat çeken gelişmelerdi. Amerika’da açıklanan tarım dışı istihdam verisi ise küresel piyasalar için önemliydi.

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