İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: "Makas kırılacak!"
Altın, dolar ve euro ekseninde hareketli saatler yaşanırken, Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için gram altında 100 liralık bir aralık olacağına dair dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve Euro çerçevesinde yeni haftaya dair değerlendirmelerde bulundu.
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Gram altının 100 liralık bir bant aralığında olduğunu belirterek alım konusundaki görüşlerini paylaştı. Memiş youtube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:
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"Para piyasalarındaki ve yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Özellikle sert dalgalanmaların yaşandığı bir haftaydı.
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Bu hafta, borsadaki sert düşüşler, Euro’daki gerilemeler, altın ve kripto paralardaki yatay seyir en çok dikkat çeken gelişmelerdi. Amerika’da açıklanan tarım dışı istihdam verisi ise küresel piyasalar için önemliydi.
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