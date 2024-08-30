İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Sadece iki gününüz kaldı...

"Fed Başkanı Powell'ın güvercin tondaki açıklamaları ve enflasyon verileri gösteriyor ki, altın için ciddi bir yükseliş kapıda. Son haftalarda yaşananların sadece bir hazırlık süreci olduğunu söyleyebiliriz çünkü Fed'in faizleri indirmesiyle birlikte dolardan çıkacaklar için ilk durak altın olacaktır.