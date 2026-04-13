İslam Memiş'ten altın yatırımcısına bir uyarı daha: ''Mümkün olduğunca süreci uzatacaklar''
ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler, altın fiyatlarında satıcılı bir seyir başlattı. Ons altının 4.700 dolar sınırında dengelenmeye çalıştığı yeni haftada, Finans Analisti İslam Memiş’ten yatırımcıya "manipülasyon" uyarısı geldi.
Küresel piyasalar, haftaya Orta Doğu’dan gelen "başarısız müzakere" haberleriyle başladı. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin tıkanması ve Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka korkuları, petrol fiyatlarını 106 dolara kadar taşırken; altın cephesinde ise Fed beklentilerinin zayıflamasıyla düşüş gözlendi. Yatırımcılar "güvenli liman" arayışını sürdürürken, piyasalardaki bu belirsizlik ekranlara satıcılı bir tablo olarak yansıdı.
Piyasalardaki son durumu değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, sürecin bilinçli olarak uzatıldığını savundu. Memiş, "Perde arkasındaki büyük balinalar bu manipülasyon piyasasından kazanmaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar her ay bu tür haber akışlarıyla karşılaşacağız. Yatırımcı fiyata değil, elindeki miktara odaklanmalı" ifadelerini kullandı. Uzman isim, borsada yılın ikinci yarısı için pozitif beklentisini koruduğunu da sözlerine ekledi.
Haber Global canlı yayınında konuşan İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:
"Anlaşmalardan bir sonuç çıkmadı. Dolayısıyla piyasalar yine savaşı fiyatlamaya başladı. Özellikle ablukaya alınan bir süreç var ve piyasalar da ablukaya alındı. İki ihtimal vardı. Ya olumlu ya olumsuz bir sonuç çıkacaktı. Şu anda olumsuz fiyatlamayı gündeme getiren bir piyasaya başladık. Petrol fiyatları 106 doları gördü. Şu anda 104 dolar seviyesinde.
Altında kritik seviyeler
Altın, gümüş... Petrol karşısındaki bütün enstrümanlar haftaya satıcılı başladı. Şu anda uluslararası piyasalarda ons altın 4730 dolar seviyesinde. Teknik olarak yine 4650 dolar seviyesi aşağıda güçlü bir destek seviyesi. Yukarıda 4900 dolar seviyesi güçlü bir direnç seviyesi. Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz.