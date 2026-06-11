İslam Memiş'ten altındaki sert düşüş sonrası yeni yol haritasını açıkladı

Altındaki Düşüşü Tetikleyen 3 Temel Etken ve Yeni Destek Seviyeleri

Piyasalardaki mevcut satış baskısının tesadüf olmadığını belirten İslam Memiş, düşüş trendini başlatan ve ons altının 4020 dolar seviyesine kadar gerilemesine neden olan makroekonomik gelişmeleri şu şekilde sıraladı: