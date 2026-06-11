İslam Memiş'ten altındaki sert düşüş sonrası yeni yol haritasını açıkladı
Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından değerli metaller ve para piyasalarının uzman analisti İslam Memiş, ABD enflasyon verileri ve FED'in faiz adımlarının piyasalara etkisini değerlendirdi. Ons altın ve gram altındaki düşüşü yorumlayan İslam Memiş yatırımcılara "sabır" ve "bekle-gör" stratejisini önerirken yatırım için yeni yol haritasını da açıkladı.
Küresel piyasalarda savaş ve enflasyon gölgesinde altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmeler yatırımcıların odak noktası haline geldi.
Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon yayınında altın piyasasındaki son gelişmeleri, ABD Merkez Bankası'nın (FED) olası hamlelerini ve yeni destek seviyelerini detaylı bir şekilde analiz etti.
Altındaki Düşüşü Tetikleyen 3 Temel Etken ve Yeni Destek Seviyeleri
Piyasalardaki mevcut satış baskısının tesadüf olmadığını belirten İslam Memiş, düşüş trendini başlatan ve ons altının 4020 dolar seviyesine kadar gerilemesine neden olan makroekonomik gelişmeleri şu şekilde sıraladı:
"Geçtiğimiz hafta cuma günü açıklanan yüksek tarım dışı istihdam verisi ve ABD enflasyonunun yüzde 4,2 olarak gerçekleşmesi piyasaları doğrudan baskıladı."