İslam Memiş'ten altındaki sert hareket sonrası dikkat çeken tahmin
Altın bir anda düşüp, tekrar çıkınca gözlerin çevrildiği isim "piyasanın bir bileni" İslam Memiş'ten beklenen açıklama geldi. İslam Memiş "yazık olacak" diyerek uyardı...
Altın fiyatları Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleştirilen müzakere görüşmelerinden çıkan olumlu mesajların ardından hareketlenmiş ve ciddi bir düşüş yaşanmıştı.
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Piyasaların bir bileni olarak ünlenen "altın uzmanı" İslam Memiş ise altın fiyatları için takipçilerini uyardı.
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın satılır altın alınır mı diye merak edenleri yakından ilgilendiren bir yorumda bulundu.
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İslam Memiş’e göre bu saatten sonra "ağlamamak" için yapılması gereken belli...
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