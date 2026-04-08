İslam Memiş'ten ateşkes sonrası altın alacaklara kritik uyarı!
ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkes piyasaları hareketlendirdi. Petrol fiyatları gerilerken, altın yönünü yukarı çevirdi. Ünlü ekonomist İslam Memiş, 15 günlük süreç için iki farklı senaryoyu paylaştı ve gram altın için hedefini açıkladı.
ABD ile İran arasında varılan 2 haftalık ateşkes kararı, küresel piyasalarda ilk yansımalarını olumlu yönde gösterdi. Savaş riskinin azalmasıyla 110 dolar seviyelerindeki Brent petrol 95 dolara gerilerken, gözler altın ve değerli metallere çevrildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların bu süreçte "manipülasyona" karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
"TEMKİNLİ OLUN"
Piyasaların gözü kulağının haber akışında olduğunu belirten Memiş, "Ya savaşa tamam ya devam haberi gelecekti. Bir ateşkes haberi geldi. 15 günlük süreç var karşımızda. Bu sürecin devam edip etmeyeceği belli değil. Temkinli duruşumuzu korumamız lazım. Piyasayı yine manipüle edebilirler. Ancak ilk yansımaları olumlu. Dolar ve petrol karşısında değer kaybetmiş tüm yatırım araçlarında toparlanma yaşanıyor." dedi.
ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER
Altında temkinli bir yükseliş gerçekleştiğini vurgulayan Memiş, "Altın ve değerli metaller tarafından aman aman bir yükseliş görmedik. Temkinli bir yükseliş görüyoruz. Ons altın 4.685 dolar seviyesinde. Piyasaların bu ateşkese inanması için ons altının 4.900 dolar üzerinde kalıcı olması lazım ve 5.100 dolar seviyesine kadar yükselmesi lazım." ifadelerini kullandı.
YATIRIMCILARI BEKLEYEN 2 SENARYO
15 gün içinde vatandaşı 2 senaryonun beklediğini söyleyen Memiş, "Gram altın 6.920 lira serbest piyasalarda. Yine iki senaryo var 15 günlük süreç içerisinde karşımızda. Piyasalar manipüle edilirse bu 15 günlük içinde yine dalgalanma devam eder. Kalıcı bir barış haberi gelirse ve burada tamamen savaş ortadan kalkarsa ons altın tarafında 5.100 dolar yani 5.100 dolar seviyesinin üzerini telaffuz edebiliriz. Bu da gram altın fiyatında 7-8 bin lira aralığında dalgalanmayı bize işaret ediyor. Yani 7 bin liraya oturan 8 bin lirayı gözüne kestiren bir gram altından bahsedebiliriz." şeklinde konuştu.