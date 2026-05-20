İslam Memiş'ten bayram öncesi altın ve gümüş uyarısı

"Dibe Daha Var Ama Düşüşler Bir Alım Fırsatı"

Altın fiyatlarında "dip" seviyenin henüz görülmediğini savunan İslam Memiş, yatırımcıları kısa vadeli geri çekilmeler konusunda uyardı. Şu sıralar 4.472 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışan altında, kısa vadede 4.000 dolar seviyesinin altının bile test edilebileceği belirtiliyor. Ancak Memiş'e göre bu süreç, yatırımcıların sabrını zorlasa da aslında bulunmaz bir nimet. Özellikle bayram sonrası düğün yapmayı planlayanlar, altın borcu olanlar ve uzun vadeli yatırım düşünenler için bu satıcılı haftanın net bir alım fırsatı sunduğunun altı çiziliyor.