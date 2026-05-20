İslam Memiş'ten bayram öncesi altın ve gümüş uyarısı
Finans analisti İslam Memiş, ABD eski Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Fed beklentileriyle baskılanan altın fiyatları için bayram öncesi kritik uyarılarda bulundu. Kısa vadede 4000 dolar altına sarkma riski olsa da bu düşüşlerin düğün yapacaklar ve borcu olanlar için net bir alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, bayram sonrası için 4800 dolar hedefini işaret etti.
Küresel piyasalarda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler, altın fiyatları üzerinde sert rüzgarlar estirmeye devam ediyor. Yaklaşan bayram tatili öncesi yatırımcılar yön arayışındayken, finans analisti İslam Memiş'ten altın piyasasındaki son dalgalanmalara ve alım fırsatlarına dair çarpıcı uyarılar geldi.
Trump Etkisi ve Fed Baskısı Altını Nasıl Etkiliyor?
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın çelişkili açıklamalarının piyasalarda ciddi bir oynaklık yarattığını görüyoruz. Memiş'in analizine göre, Trump'ın barış söylemleri ile anlık gerginlik yaratan telefon görüşmeleri arasındaki tezat, piyasaları ister istemez tedirgin ediyor. Öte yandan, Amerikan tahvil faizlerindeki artış ve doların uluslararası piyasalarda değer kazanması, altın tarafındaki baskıyı artırıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmeyeceği, aksine yeni bir faiz artırımı yapabileceği yönündeki beklentiler de altının yükseliş trendini şimdilik frenlemiş durumda.
"Dibe Daha Var Ama Düşüşler Bir Alım Fırsatı"
Altın fiyatlarında "dip" seviyenin henüz görülmediğini savunan İslam Memiş, yatırımcıları kısa vadeli geri çekilmeler konusunda uyardı. Şu sıralar 4.472 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışan altında, kısa vadede 4.000 dolar seviyesinin altının bile test edilebileceği belirtiliyor. Ancak Memiş'e göre bu süreç, yatırımcıların sabrını zorlasa da aslında bulunmaz bir nimet. Özellikle bayram sonrası düğün yapmayı planlayanlar, altın borcu olanlar ve uzun vadeli yatırım düşünenler için bu satıcılı haftanın net bir alım fırsatı sunduğunun altı çiziliyor.
Sektör Bayrama "Malda" Girecek: Yeni Hedef 4800 Dolar
Piyasalardaki istikrarsızlığın kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, altın fiyatlarının önümüzdeki hafta itibarıyla toparlanma sürecine gireceğini öngörüyor. Petrol fiyatlarının normalleşerek 80 dolar seviyelerine çekilmesiyle birlikte altının 4.750 - 4.800 dolar bandına tırmanması bekleniyor.