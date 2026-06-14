İslam Memiş'ten Dolar ve altın uyarısı: ''Yıl sonu kur beklentisi 52 TL, gümüş altından daha cazip''

Dolar/TL'de Düşüş Beklentisi Yok: Hedef 50-52 TL Bandı

İslam Memiş'in döviz kurlarına yönelik değerlendirmesinde en çok dikkat çeken bölüm, yıl sonu Dolar/TL tahmini oldu. Düşüş yönlü bir öngörüsünün bulunmadığını belirten analist Dolar kurunun an itibarıyla 46,26 TL seviyelerinde stabil ve sakin bir seyir izlediğini ifade etti. İslam Memiş 2026 yılı sonu için Dolar/TL kurundaki beklentisinin değişmediğini ve 50-52 TL bandının hedeflendiğini vurguladı.