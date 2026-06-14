İslam Memiş'ten Dolar ve altın uyarısı: ''Yıl sonu kur beklentisi 52 TL, gümüş altından daha cazip''
Değerli metaller ve parİslam Memiş, Dolar/TL, altın ve gümüş yatırımcıları için kritik uyarılarda bulundu. 2026 yıl sonu dolar kuru beklentisini açıklayan İslam Memiş, Fed'in faiz artırım ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Altın fiyatlarında geniş bantta dalgalanma bekleyen uzman isim, uzun vadeli yatırımcılar için gümüşün altından daha cazip fırsatlar sunduğunun altını çizdi.
Para piyasaları ve değerli metaller uzmanı İslam Memiş, kendi YouTube kanalı üzerinden yayımladığı son analiz videosunda küresel piyasalardaki son gelişmeleri ve yatırım araçlarının geleceğini değerlendirdi.
ABD-İran hattındaki jeopolitik haber akışlarından Fed'in kritik faiz adımlarına kadar geniş bir yelpazede analizler yapan İslam Memiş, Dolar/TL, altın ve gümüş yatırımcıları için 2026 yılına dair net rakamlar ve stratejiler paylaştı. H
Dolar/TL'de Düşüş Beklentisi Yok: Hedef 50-52 TL Bandı
İslam Memiş'in döviz kurlarına yönelik değerlendirmesinde en çok dikkat çeken bölüm, yıl sonu Dolar/TL tahmini oldu. Düşüş yönlü bir öngörüsünün bulunmadığını belirten analist Dolar kurunun an itibarıyla 46,26 TL seviyelerinde stabil ve sakin bir seyir izlediğini ifade etti. İslam Memiş 2026 yılı sonu için Dolar/TL kurundaki beklentisinin değişmediğini ve 50-52 TL bandının hedeflendiğini vurguladı.
Fed Faiz Artırımı ve Jeopolitik Gelişmeler Küresel piyasalardaki risk iştahını da değerlendiren İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili "Anlaşacağız, tören yapacağız" şeklindeki iyimser mesajlarının küresel borsalarda toparlanma yarattığına dikkat çekti. Ancak ABD cephesinden gelen ekonomik verilerin farklı bir tablo çizdiğini belirten İslam Memiş, geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi ve enflasyon rakamlarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeniden faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri güçlü şekilde artırdığını ifade etti.