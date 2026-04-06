İslam Memiş'ten Dolar/TL için korkutan yıl sonu tahmini!
Orta Doğu'da devam eden savaş nedeniyle piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanıyor. Petrol yukarı yönde hareket ederken, altın ve gümüş ise satış baskısı altında. Ünlü finans analisti İslam Memiş, altın, gümüş ve borsa için kritik seviyeleri paylaşarak Dolar/TL için yıl sonu tahminini açıkladı.
"AL-SATTAN UZAK DURMAK LAZIM"
Bugün Çin ve Avrupa'da piyasaların kapalı olduğuna dikkat çeken Memiş, "Piyasaların gözü kulağı yine Orta Doğu'da. Savaşa tamam mı devam mı? Bu hafta geniş bant aralığında dalgalanan sert bir piyasa bizi bekliyor. Bugün hem Çin'de hem de Avrupa'da resmi tatil. Piyasalar kapalı olduğu için bugün sert dalgalanmalar beklemiyoruz. Ancak Trump ve İran'dan gelecek açıklamalara göre şekillenebilir. Bu haftanın özelinde yine kısa vadeli al-sattan uzak durmak lazım.'' dedi.
BORSA İSTANBUL'DA KRİTİK SEVİYELER
BIST 100 endeksi için kritik seviyeleri paylaşayan Memiş, "Borsa İstanbul BİST 100 endeksinde 12.400-12.900 puan aralığını takip etmeye devam edeceğiz. 12.900'ün üzerinde 13.200 direnci var. 12.900 puan üzerindeki fiyatlar kademeli alım fırsatı veriyor benim nazarımda. Bu yıl yükseliş yönlü beklentimiz yani 16 bin puan üzerindeki beklentimiz devam ediyor." dedi.
YIL SONUNDA DOLAR NE OLUR?
Yıl sonu Dolar/TL tahminini açıklayan Memiş, "Döviz kuru stabil. Buradaki baskılanma süreci devam ediyor. Dolar 44,59 seviyesinde. Dolarda yukarı yönlü beklentimiz devam ettiği için yıl sonuna 50 lira seviyesine kadar güçlenme bekleyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.