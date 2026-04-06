İslam Memiş'ten Dolar/TL için korkutan yıl sonu tahmini!

"AL-SATTAN UZAK DURMAK LAZIM"

Bugün Çin ve Avrupa'da piyasaların kapalı olduğuna dikkat çeken Memiş, "Piyasaların gözü kulağı yine Orta Doğu'da. Savaşa tamam mı devam mı? Bu hafta geniş bant aralığında dalgalanan sert bir piyasa bizi bekliyor. Bugün hem Çin'de hem de Avrupa'da resmi tatil. Piyasalar kapalı olduğu için bugün sert dalgalanmalar beklemiyoruz. Ancak Trump ve İran'dan gelecek açıklamalara göre şekillenebilir. Bu haftanın özelinde yine kısa vadeli al-sattan uzak durmak lazım.'' dedi.