İslam Memiş'ten düşüşe geçen altın fiyatları için ''pişman olursunuz'' uyarısı
Ekonomi yazarı, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altın ve gram gümüş için "ciddi bir baskı ve manipülasyon var" uyarısı yaptı. İşte İslam Memiş'in altın ve gümüş yorumları...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten özellikle gram altın ve gümüş için uyarılar geldi. Memiş, "Altın ve gümüş için bu fırsatları kaçırmayın" başlıklı videosunda yeni değerlendirmelerde bulundu.
Memiş, "Piyasalarda hangi fiyatlamalar oluyor, altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşler devam eder mi, döviz kurlarında yükseliş olur mu, ev, araba alacak yatırımcılar neler yapabilir, bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım" dedi.
Memiş açıklamasında "Gram altın ekranlarda 974 lira. Gün içinde 994'e kadar işlemler gerçekleşti ama Kapalı Çarşı'da 983 lira. 9 liralık makas aralığı var. Yine bankalardan almak istediğinizde altını, makas aralığını göz önünde bulundurun. " diyerek yatırımcıyı uyardı.
"Değişken fiyatlar göreceksiniz, altın düşüyor, almayalım, bekleyelim düşüncesinde olanları uyarmak isterim. Ekranlarda 974 görünse de Kapalı Çarşı'da alışlar 980 lira. 970'li bir rakam Kapalı Çarşı'da ve bankalarda yok. "diyen Memiş, "1000 lira altında, 950-1000 aralığında kademeli alım yapabilirsiniz. " dedi.