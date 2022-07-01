İslam Memiş'ten düşüşe geçen altın fiyatları için ''pişman olursunuz'' uyarısı

Memiş, "Piyasalarda hangi fiyatlamalar oluyor, altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşler devam eder mi, döviz kurlarında yükseliş olur mu, ev, araba alacak yatırımcılar neler yapabilir, bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım" dedi.