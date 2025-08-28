İslam Memiş'ten gram altın için 6.000 TL tahmini! Tarih verdi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bir süredir yatay hareket eden altın fiyatlarının yeniden hareketlendiğine dikkat çekerek 2026 yılı için tahminlerini paylaştı.
Jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Geçen hafta gerileyen altın, bu hafta değer kazanarak yatırımcıların gündeminde.
Finans analisti İslam Memiş, altındaki yükselişte FED Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında verdiği faiz indirimi sinyalini ve ABD Başkanı Donald Trump’ın FED üzerindeki baskısını etkili faktörler olarak gösterdi. Memiş, “Bu gelişmeler altına destek sağladı. Uzun vadede altın yatırımcısına kaybettirmiyor” dedi.
Gram altın için 6.000 TL tahmini
Memiş’e göre, gram altın 2026’nın ilk yarısında 6.000 TL seviyesini görebilir. Çeyrek altının ise önümüzdeki yıl 10 bin TL’ye kadar yükselme ihtimali bulunuyor. Cumhuriyet altınının ise yıl sonunda 30 bin TL’yi aşması ve 2026’da 40–45 bin TL bandına ulaşması öngörülüyor.
“Tatili bitti, yükseliş başladı”
Altın fiyatları son dört aydır bir “dinlenme sürecindeydi”. Ancak jeopolitik gelişmeler, Trump’ın açıklamaları ve merkez bankalarının faiz indirimi beklentileri ile birlikte bu süreç sona erdi. Analistlere göre artık “tatil bitti” ve altın yeniden yükseliş trendine girdi.