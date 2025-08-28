İslam Memiş'ten gram altın için 6.000 TL tahmini! Tarih verdi

Gram altın için 6.000 TL tahmini

Memiş’e göre, gram altın 2026’nın ilk yarısında 6.000 TL seviyesini görebilir. Çeyrek altının ise önümüzdeki yıl 10 bin TL’ye kadar yükselme ihtimali bulunuyor. Cumhuriyet altınının ise yıl sonunda 30 bin TL’yi aşması ve 2026’da 40–45 bin TL bandına ulaşması öngörülüyor.