İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için çılgın tahminler
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında yaşanan tarihinen güçlü rallisi sonrasında başlayan düşüş ile tepki yükselişleriyle gelen çalkantılı seyir devam ederken ünlü piyasa analisti İslam Memiş hem "2025 yılında altından daha çok kazandırdı" dediği gümüş için hem de altın için yeni yeni tahminlerini açıkladı. Önemli not: Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
2025 yılında yılın ilk 8 ayında tarihinin en güçlü rallisine imzasını atarak rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında Eylül ayında başlayan düşüş eğilimi ara ara tepki yükselişleri görülse de devam ediyor.
Özellikle piyasalardaki risk iştahındaki artış ve ABD Merkez Bankası FED' yönelik indirim beklentilerinin zayıflaması, ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. Analistler teknik açıdan ons altında 4 bin 250 dolar direnç, 4 bin dolar ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.
Hem küçük hem de büyük yatırımcıların güvenli limanı altındaki bu değer kaybı yatırımcılarını endişelendirirken ara ara görülen tepki yükselişleri de her seferinde "altın yeniden yükselişe geçiyor" heyecanı yaratıyor.
Ancak altındaki bu çalkantılı seyir için uzun bir süredir "piyasalarda manipülasyon var" diyerek yatırımcıları uyaran değerli metaller ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "altın düşmüşken almalı mıyım", "altın daha da düşer mi", ve "altın ne zaman yükselir" sorularına yanıt verirken hem altın için hem de gümüş için yeni tahminlerini açıkladı.