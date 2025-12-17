İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için ''vergi geliyor'' uyarısı

2025 yılını üç faiz indirimiyle tamamlayan Fed’in 2026 yılında da indirimlere devam edeceği beklentisi altın fiyatlarında yükselişe ivme kazandırırken yurt içi piyasalarda artan arz ve yatırımcıların son haftalarda altına yönelik iştahının azalmasıyla birlikte satışa sunulan altınların büyük bölümü boşta kaldı. Bu durum altın satışı gerçekleştiren bankaların gösterge kurunda sert bir düşüşe neden olurken, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez fiziki piyasaların kalbi olan Kapalıçarşı'daki altın fiyatları, bankalarda satılan altından daha pahalı hale geldi.