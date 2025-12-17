İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için ''vergi geliyor'' uyarısı
Altın ve para piyasaları uzmanı ünlü piyasa analisti İslam Memiş 2025'in ilk 8 ayında tarihinin en güçlü rallisini yaptıktan sonra Eylül ayı itibariyle düşüş eğilimine giren ancak bu düşüş eğiliminden de sadece 1-2 ayda kurtulup yeniden yönünü yukarı çeviren altın için kimsenin beklemediği bir tahminde bulunarak yatırımcıları uyardı.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın 2025 yılında tarihinin en güçlü yükselişiyle birlikte rekorları peş peşe kırarken Eylül ayında girdiği düşüş eğilimindeki tepki yükselişleriyle yeniden yönünü yukarı çevirdi. Özellikle Kasım ayında başlayan yeni uygulama ile TCMB, Türkiye'de üretilen altınların alımını durdurdu. Bu durum, üretilen fazla altının kontrolsüz şekilde piyasada dolaşıma sokulmasına neden olurken, arz fazlası nedeniyle banka ve piyasa fiyatları arasındaki ibre tamamen tersine döndü.
2025 yılını üç faiz indirimiyle tamamlayan Fed’in 2026 yılında da indirimlere devam edeceği beklentisi altın fiyatlarında yükselişe ivme kazandırırken yurt içi piyasalarda artan arz ve yatırımcıların son haftalarda altına yönelik iştahının azalmasıyla birlikte satışa sunulan altınların büyük bölümü boşta kaldı. Bu durum altın satışı gerçekleştiren bankaların gösterge kurunda sert bir düşüşe neden olurken, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez fiziki piyasaların kalbi olan Kapalıçarşı'daki altın fiyatları, bankalarda satılan altından daha pahalı hale geldi.
Gün içi işlemlerde ons altın 4 bin 342 dolara, gram altın ise 5 bin 962 liraya kadar yükselerek rekor seviyelerinin yakınından fiyatlandı. Gram altın, Kapalıçarşı’da günlük bazda yüzde 1’e yakın artışla 6 bin 2 liraya çıktı. Kapalıçarşı’da altının gramı son olarak 21 Ekim tarihinde 6 bin lira barajının üzerini test etmişti.
Altın fiyatlarındaki bu çalkantılı seyir hız kesmeden devam ederken altın ve para piyasaları uzmanı ünlü analist İslam Memiş'ten dikkat çeken bir tahmin geldi. Daha önce sık sık altın piyasası için "manipülasyon var" ifadelerini kullana İslam Memiş, TV100 ekranlarında katıldığı canlı yayında yatırımcıları şaşırtan bir uyarıda bulundu.