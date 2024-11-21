İslam Memiş'ten hem küçük hem de büyük yatrımcıya altın uyarısı

Türkiye'de yatırımcının en çok tercih ettiği altın türü olan gram altını da yorumlayan ünlü analist, gram altın için şunları söyledi:

“Gram altın serbest piyasalarda 3081-3096 lira aralığında işlem görüyor. Gram altın için 3050-3100 lira aralığını bekliyoruz. Ons altından destek alarak yıl boyunca yükselişini sürdüren gram altın, dolardan destek alarak da değer kazanmaya devam edecek. Yılı 3000-3500 lira aralığında tamamlayacağımızı öngörüyorum. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyoruz.”