İslam Memiş'ten hem küçük hem de büyük yatrımcıya altın uyarısı
Değerli metaller piyasalarına yönelik yaptığı analizlerle dikkat çeken İslam Memiş, rekor üstüne rekor kırdıktan sonra geri çekilen ve bu hafta yeniden yükselişe geçen altın fiyatlarını işaret ederek hem küçük hem de büyük yatırımcılara kritik bir uyarıda bulundu.
Altın ve para piyasaları konusunda yaptığı doğru tahminlerle adından söz ettiren ünlü piyasa analisti İslam Memişhem küçük hem debüyük yatırımcının güvenli limanı altın için dikkat çeken bir analizini açıkladı.
ONS altın fiyatlarındaki yükselişi işaret eden İslam Memiş, yeni yılda altının bir destekçi daha bulacağını ve yükselişe devam edeceğini öngördüğünü açıkladı.
İslam Memiş altının ons fiyatı için, “Ons altın 2645 dolarda. Yükseliş isteği devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2.537 dolardı. O dönemde 'Altın benim paramla ucuz değil, bedava' demiştim. Bir hafta içinde ons altında 100 doların, gram altında ise 150 liranın üzerinde bir getiri sağlandığını görünce bu söylemin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Kısa vadede 2580-2680 dolar bant aralığını takip ediyorum. Aralık ayı itibarıyla yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Yılı 2700 doların üzerinde tamamlayabiliriz. 2025 için 3000-3500 dolar beklentimizde bir değişiklik yok. Altın tarafın"da tam gaz yola devam ediyoruz” yorumunu yaptı.
Türkiye'de yatırımcının en çok tercih ettiği altın türü olan gram altını da yorumlayan ünlü analist, gram altın için şunları söyledi:
“Gram altın serbest piyasalarda 3081-3096 lira aralığında işlem görüyor. Gram altın için 3050-3100 lira aralığını bekliyoruz. Ons altından destek alarak yıl boyunca yükselişini sürdüren gram altın, dolardan destek alarak da değer kazanmaya devam edecek. Yılı 3000-3500 lira aralığında tamamlayacağımızı öngörüyorum. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyoruz.”