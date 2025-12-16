İslam Memiş'ten hızlı düşen altın ve gümüş için kritik uyarı
2025 yılının en çok kazandıran yatırım araçları altın ve gümüşte hızlı geri çekilme devam ederken hem altın hem de gümüş yatırımcılarını uyaran ünlü piyasa analisti İslam Memiş, bu hafta açıklanacak 3 veriyi işaret ederek yatırımcıları uyardı.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın 2025 yılında tarihinin en güçlü yükselişiyle birlikte rekorları peş peşe kırarken Eylül ayında girdiği düşüş eğiliminde ara ara tepki yükselişleri yaşasa da gerilemeye devam ediyor.
Spot altın, yüzde 0,4’lük gerilemeyle ons başına 4 bin 288 dolar seviyesine gerilerken yıl başından bu yana yüzde 64’ü aşan değer artışı kaydeden altın, bu dönemde birçok kez tarihi zirve gördü.
Altın fiyatlarındaki bu çalkantılı seyir hız kesmeden devam ederken altın ve para piyasaları uzmanı ünlü analist İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarılar peşpeşe geldi.
Uzun bir süredir altın piyasası için "büyük manipülasyon var" uyarısı yapan İslam Memiş, kendi Youtube kanalında bu hafta piyasaları bekleyen gelişmeleri hatırlattı ve yatırımcılar için yine çok kritik uyarılarda bulundu.