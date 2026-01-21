İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: ''Yıllık hedef 3 haftada yakalandı'' diyerek açıkladı

"PİYASALARDA CİDDİ BELİRSİZLİK VAR"

Yani piyasalarda ciddi bir belirsizlik var. Altın yüzde 2,5, gümüş yüzde 1 civarında değer artışlarıyla yoluna devam ediyor değerli metaller tarafında. Bu metal savaşlarının bakalım yıllık bazda kazanan kim olacak, altın mı olacak, gümüş mü olacak, yıl sonunda bu hep beraber göreceğiz. Bu savaşta mutlaka bir kazanan olacak. Şu anda piyasalarda ciddi bir sessizlik var, fiyatlar bir anda yükseliyor ama dikkat ederseniz talep de yok. Önceden her yıl Türkiye'de ne vardı mesela, bin liralık bir yükseliş olduğu zaman, o zirve seviyeler geldiği zaman herkes Kapalı Çarşı'da kuyruk oluşturuyordu, panik alımları yapıyordu. Şimdi hiç kimse yapmıyor. Çünkü o istikrarlı yükselişler devam edecek, ne zaman ki 8000 lira seviyesi gelecek o zaman göreceğiz yoğun talebi. Şu anda sakin.