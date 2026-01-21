İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: ''Yıllık hedef 3 haftada yakalandı'' diyerek açıkladı
Ünlü finans analisti İslam Memiş, jeopolitik risklerin etkisiyle rekordan rekora koşan altın fiyatlarıyla ilgili öngörülerini paylaştı. 2026 yılı için verilen hedeflerin sadece 3 haftada gerçekleştiğine dikkat çeken Memiş, yatırımcılara uyarıda bulundu.
Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Başta Grönland meselesi olmak üzere jeopolitik gerginliklerin etkisiyle yükselen altının gramı gün içerisinde 6 bin 804 TL'ye yükselerek rekor tazeledi. Altın yatırımcısı ise yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ünlü finans analisti İslam Memiş altın fiyatları için yeni öngürlerini paylaştı.
"YILIN İLK AYLARINDA 7000 TL SEVİYESİNİN ÜZERİ GÖRÜLÜR"
Haber Global yayınına katılan İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi:
"Altın gümüş rasyosu biraz daha toparlandığı için gümüş cılız kaldı, şimdi sıra altına geçti. Altın şimdi o tarihi zirvelerini test etmeye devam ediyor. O kritik direnç seviyesi olarak bu yıl için bakın 2026 yılı için öngördüğümüz 4880 dolar seviyesi yılın 3. haftasında test edildi, şu anda 4870 dolar seviyesinde. O yıllık beklediğimiz şey 3. haftada test edildi. Gram altın da 6900 lira seviyesinin üzerinde. Burada da yeni bir rekor gördük. Oraya da 7000 lira seviyesinin üzeri artık kırılacak ve daha yılın ilk aylarında 7000 lira seviyesinin üzeri görülür diye ben tahmin ediyorum.
"PİYASALARDA CİDDİ BELİRSİZLİK VAR"
Yani piyasalarda ciddi bir belirsizlik var. Altın yüzde 2,5, gümüş yüzde 1 civarında değer artışlarıyla yoluna devam ediyor değerli metaller tarafında. Bu metal savaşlarının bakalım yıllık bazda kazanan kim olacak, altın mı olacak, gümüş mü olacak, yıl sonunda bu hep beraber göreceğiz. Bu savaşta mutlaka bir kazanan olacak. Şu anda piyasalarda ciddi bir sessizlik var, fiyatlar bir anda yükseliyor ama dikkat ederseniz talep de yok. Önceden her yıl Türkiye'de ne vardı mesela, bin liralık bir yükseliş olduğu zaman, o zirve seviyeler geldiği zaman herkes Kapalı Çarşı'da kuyruk oluşturuyordu, panik alımları yapıyordu. Şimdi hiç kimse yapmıyor. Çünkü o istikrarlı yükselişler devam edecek, ne zaman ki 8000 lira seviyesi gelecek o zaman göreceğiz yoğun talebi. Şu anda sakin.
"PİYASA MANİPÜLE EDİLİYOR"
Yıllık hedefin 3 haftalık süreçte yakalanması; piyasanın ciddi bir anlamda manipüle edildiği, burada büyük oyuncuların ciddi bir anlamda kazandığı, merkez bankalarının ciddi bir anlamda kazandığı, perdenin arkasında bir emtia savaşlarının olduğunu alenen bize göstermiş oluyor.