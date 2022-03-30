İslam Memiş'ten ''operasyon çekecekler'' uyarısı: ''Bir gecede 10 dolar yükselecek''
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu sefer gümüş fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. ''Yıl içinde gümüş operasyonu yapacaklar'' diyen Memiş, gümüşün bir gecede 10 dolar yükseleceğini öne sürdü.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüş fiyatları için dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Yatırımcılara her zaman yol gösteren ünlü finans analisti, "Size bir sır vereyim" diyerek yıl içinde gümüş fiyatlarına operasyon yapacaklarını söyledi.
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İslam Memiş şunları söyledi:
Size bir sır vereyim; Yıl içinde gümüş operasyonu yapacaklar. Bir gecede ansızın 10 $ yükseltecekler.
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O gün size satabilirsiniz diyeceğim. 2 gün sürecek. Bu yazdığımı not alabilirsiniz.
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Makas aralığı konusunu bizzat söyledim. Yine söyleyeceğim. Bu sefer de yapmazlar ise onlar kaybedecek. Çünkü yeni bir taktik uygulayacağız. Israrla milleti forex piyasasına itenler ile mücadelem sürecek. Onlara son bir fırsat sunacağım. Sonrası mı? Görecekler.
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