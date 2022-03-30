İslam Memiş'ten ''operasyon çekecekler'' uyarısı: ''Bir gecede 10 dolar yükselecek''

Makas aralığı konusunu bizzat söyledim. Yine söyleyeceğim. Bu sefer de yapmazlar ise onlar kaybedecek. Çünkü yeni bir taktik uygulayacağız. Israrla milleti forex piyasasına itenler ile mücadelem sürecek. Onlara son bir fırsat sunacağım. Sonrası mı? Görecekler.