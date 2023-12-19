İslam Memiş'ten otomobil alacaklara uyarı: Zevk meselesidir ancak...
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından arabasının modelini yükseltmek isteyenlere uyarıda bulundu.
Bir süredir durgun olan ikinci el araç piyasasında, orta segment otomobillerin satışlarında bile düşüş yaşanıyor. Bu süreçte araçlara ilişkin sorular yöneltilen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Twitter (X) hesabından açıklamada bulundu.
"DEVİR TASARRUF KAZANCINA VE BİRİKİMİNE SAHİP ÇIKMA DEVRİ"
Uzman isim, "Aracım var, modelini yükseltmek istiyorum, ne yapmalıyım?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:
"Kişisel tercihtir, zevk meselesidir.
Ancak kişisel görüşüm;
Devir, o devir değil.
Devir; tasarruf, kazancına ve birikimine sahip çıkma devri."
FİYATLAR DÜŞSE DE DURGUNLUK DEVAM EDİYOR!
Öte yandan 2. el araç piyasasında fiyatlar düşmeye başladı. Fiyatlarda yüzde 30'luk bir düşüş yaşandığını söyleyen galericiler orta segment otomobillerin satışlarında bile düşüş yaşanmasından yakındı.