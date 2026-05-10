İslam Memiş'ten ''pazartesi'' uyarısı: Altın ve gümüş için kritik seviyeleri verdi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hafta sonu gelecek haber akışının yeni haftada altın ve gümüş fiyatlarında sert hareketler yaratabileceğini belirten Memiş, kritik seviyeleri açıkladı.
Altın ve gümüş fiyatlarındaki hareketliliği değerlendiren İslam Memiş, yeni haftada yatırımcıları yüksek oynaklığa karşı uyardı. Jeopolitik gelişmelerin piyasalar üzerinde ana belirleyici olduğunu ifade eden Memiş, özellikle hafta sonu gelecek haberlerin pazartesi açılışında sert fiyat değişimlerine yol açabileceğini vurguladı.
"2026 parayı kazanma değil koruma yılıdır"
2026 yılı stratejisine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Memiş, yatırımcıların fiyata değil, varlık miktarına odaklanması gerektiğini söyledi. Piyasaların bilinçli bir şekilde dalgalandırıldığını savunan uzman, "2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, mevcut varlığı ve parayı koruma yılıdır" diyerek uzun vadeli stratejinin önemine dikkat çekti.
İki senaryo masada
GDH YouTube kanalına konuşan Memiş, yeni haftada iki senaryonun masada olduğunu ifade etti. Memiş, olumlu bir anlaşma haberinin borsaları ve değerli metalleri yükseltebileceğini; ancak savaşın devamı yönündeki haberlerin petrolü yükseltirken birçok varlıkta sert düşüşlere neden olabileceğini ifade etti.
Altın ve gümüşte kritik seviyeler
Değerli metaller özelinde teknik seviyeleri paylaşan İslam Memiş, ons altın için 4700 dolar eşiğinin kritik olduğunu belirtti. Bu seviyenin üzerindeki haftalık kapanışların fiyatı 5200 dolara taşıyabileceğini söyleyen Memiş, geri çekilmelerde ise 4400-4500 dolar bandının güçlü bir destek bölgesi olduğunu hatırlattı.