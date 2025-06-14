İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın fiyatları için yeni tahmin! Rakam da verdi

ONS ALTIN

Memiş, ons altın için kritik psikolojik seviye olarak 3 bin 500 dolar seviyesini takip edileceğini ifade etti ve, "Jeopolitik gerilim fiyatlaması sınırlı oldu. Altın fiyatları en kötüyü daha satın almadı. En kötüyü satın alırsa 3 bin 500 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılabilir" sözlerini kullandı.