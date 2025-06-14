İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın fiyatları için yeni tahmin! Rakam da verdi
İsrail ve İran arasında artan gerilimin nedeniyle petrol ve altın yükselişe geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, ''Altın fiyatları en kötüyü daha satın almadı'' diyerek yükselişin devam edebileceğini belirtti.
İsrail ordusu, İran'ın nükleer programına yönelik bir "önleyici saldırı" başlatıldığını duyurarak onlarca nükleer ve askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme amacını taşıdığını savunarak, "Bu operasyon, tehdit ortadan kalkana dek sürecek" ifadelerini kullanmıştı. İran ise dün akşam saatlerinde İsrail’e yönelik misilleme saldırılar gerçekleştirdi. Hem İsrail hem İranlı yetkililer saldırıların devam edeceğinin sinyalini verdi.
Orta Doğu'da artan gerilim piyasaları da sarstı. Borsa İstanbul sert düşerken, altın ve petrol yükselişe geçti. BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde yüzde 2.19 değer kaybederek 9 bin 311 puana düştü. Ons altın 3 bin 432 dolara yükselirken, gram altın haftayı 4 bin 345 liradan kapattı. Brent petrol ise yüzde 5.73'lük artışla 73.80 dolar seviyesine yükseldi.
Önümüzdeki süreçte altın ve petrol fiyatlarının hangi yönde hareket edeceği merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi.
ONS ALTIN
Memiş, ons altın için kritik psikolojik seviye olarak 3 bin 500 dolar seviyesini takip edileceğini ifade etti ve, "Jeopolitik gerilim fiyatlaması sınırlı oldu. Altın fiyatları en kötüyü daha satın almadı. En kötüyü satın alırsa 3 bin 500 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılabilir" sözlerini kullandı.