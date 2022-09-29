İslam Memiş'ten yatırımcıya tüyo: ''Uzak durun'' diyerek uyardı!
Merkez Bankası'nın faizi 100 baz puan indirmesinin ardından dolar kuru rekor üstüne rekor kırıyor. 2.5 yılın en düşük seviyesini gören altın fiyatları ise toparlamaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıya önemli uyarılarda bulundu.
Gram altın 984 liradan, çeyrek altın 1.584, cumhuriyet altını 6.519 liradan alıcı bulurken, Dolar 18.54, Euro da 18.07 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları, dolar ve brent petrol fiyatlarına ilişkin Ahaber'de kritik açıklamalarda bulundu:
"Dolardan uzak durun"
Ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum. Doların karşısındaki diğer enstrümanlar daha avantajlı. Euro doların altında kaldı. Euro dolara karşı ucuz kalmaya devam diyor.
Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var.
Brent petrol 90 doların aşağısını kırdı. Petrol fiyatlarının gerilemesi iyi ancak dolar kuru yüksek diye pompa fiyatlarına yansımıyor. Ben gerilemenin devam edeceğini tahmin etmiyorum. Yılın son çeyreğinde petrol fiyatlarında yeniden 130-140 dolarları görebiliriz.