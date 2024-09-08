İslam Memiş'ten yeni kriz uyarısı: ''Fırtınaya hazır olun, kriz ayı geliyor''
Altın ve para piyasaları uzmanı ünlü piyasa analisti İslam Memiş 2024 yılının son ayları için "fırtına" uyarısı yaparak, "kriz ayı geliyor, fırtınaya hazırlıklı olun" dedi...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, aralık ayı için "kriz ayı" uyarısında bulunarak ekonomik dalgalanmaların kapıda olduğunu belirtti. Memiş, altın, borsa ve döviz yatırımları için stratejik tavsiyelerde bulunarak, yatırımcıları küresel fırtınaya karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.
‘Kriz ayı’ diyerek Aralık ayı beklentilerini ve büyük çalkantılar olacağını ileri sürdüğü takvimi açıklayan İslam Memiş "11 günlük bir operasyon süreci vardı. Ekonomik veriler gelince bunu gerçekleştirdiler. Buna karşı uyarılarım vardı. Sonuç itibarıyla tüm beklentilerimiz gerçekleşti. Ons altın tarafında dolar pozisyonu almıştık, 2470 dolara kadar gerileyince alımlarımızı tamamlamıştık. 100 dolarlık satış bekliyorum uyarılarım vardı. Borsada da aynı. Kripto para piyasasında da aynı. Sadece bizi şaşırtan petrol fiyatları oldu. Burada da bir manipülatif fiyatlama var. Petrol kuyularındaki sayı arttıkça, depolar da ucuza doldu. Petroller azalınca fiyatları düşürüyorlar. Muhtemelen 80 doların üzerine atıldığı bir süreç olacak" diyerek açıklamasına başladı.
Geçen cuma için ‘‘fırtına kopacak’’ uyarısını olduğunu hatırlatan İslam Memiş, "ABD tarım dışı istihdam verisi vardı. Yüzde 4.3 üzerinde rakam gelirse çarşı pazar karışır demiştim. 4.2 olarak açıklandı. Bu doların değer kaybetmesine neden olmalıydı, çünkü Fed'in 50 baz puan faiz indirimi fiyatlanmaya başladı. Dolar karşısındaki varlıklarda sert düşüşler gördük" dedi.
Borsa ve döviz kurları hakkında açıklama yapan İslam Memiş, şunları dile getirdi: