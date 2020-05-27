İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
Uzun süredir kanser tedavisi gören ve dün tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 22. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı (88) için İstanbul'da askeri tören düzenlendi. Karadayı'nın naaşı törenin ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.
88 yaşındaki İsmail Hakkı Karadayı, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği ve septisemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Karadayı, geçen pazar günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Karadayı'nın cenazesi tedavi gördüğü özel hastanenin morgundan alınarak, Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülmüştü.