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  3. 27 Mayıs 2020 14:32

İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve dün tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 22. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı (88) için İstanbul'da askeri tören düzenlendi. Karadayı'nın naaşı törenin ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı

88 yaşındaki İsmail Hakkı Karadayı, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği ve septisemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Karadayı, geçen pazar günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 

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İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı

Karadayı'nın cenazesi tedavi gördüğü özel hastanenin morgundan alınarak, Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülmüştü.

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İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı

Karadayı için bugün hastane bahçesinde askeri tören düzenlendi. 

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İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile aile yakınları katıldı.

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