İsmail Küçükkaya'yı yıkan haber: Annesi denizde boğuldu

Bir süre yüzen Halise Küçükkaya'nın suda çırpındığını gören otelin cankurtaranı, duruma hemen müdahale edip, kıyıya çıkardı. Otelin sağlık görevlileri Halise Küçükkaya'ya müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen Küçükkaya kurtarılamadı.