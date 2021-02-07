İsmini duyanlar 'gerçek mi?' diye soruyor...

Andırın ilçesinde yaşayan Muammer Öksüz, kucağına aldığı 3'üncü çocuğuna Hacı Mustafa ismini koymak ister. Ancak Öksüz'ün kayıt yaptırmak için gittiği Andırın İlçe Nüfus Müdürlüğü'ndeki memur, "Hacı ismi bir unvan. Kanunen bu isim olmaz" diyerek kayıt yapmaz. Tüm ısrarlarına rağmen memur geri adım atmayınca Öksüz, nüfus memuru ile inatlaşarak "Bu isimler de unvan.