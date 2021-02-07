İsmini duyanlar 'gerçek mi?' diye soruyor...
Kahramanmaraş'ta yaşayan 4 isimli Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz'ün(30) ismini duyanlar şaşırıyor. Öksüz, babası ile nüfus memurunun inatlaşması sonucu konulan isminin hem Osmanlı padişahının ismi olması, hem de soy ismi ile beraber 25 harften oluşması nedeniyle 'Gerçek mi?' diye soranların olduğunu söyledi.
Andırın ilçesinde yaşayan Muammer Öksüz, kucağına aldığı 3'üncü çocuğuna Hacı Mustafa ismini koymak ister. Ancak Öksüz'ün kayıt yaptırmak için gittiği Andırın İlçe Nüfus Müdürlüğü'ndeki memur, "Hacı ismi bir unvan. Kanunen bu isim olmaz" diyerek kayıt yapmaz. Tüm ısrarlarına rağmen memur geri adım atmayınca Öksüz, nüfus memuru ile inatlaşarak "Bu isimler de unvan.
Buna da itiraz et de göreyim" der ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 7'nci Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın ismini oğlunun ismi olarak kayda geçmesini ister. Nüfus memuru bu isme itiraz edemez ve çocuğu Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz olarak nüfusa kaydeder.
"BU İSMİ TAŞIMAKTAN GURURLUYUM"
Hukuk fakültesini bitirdikten sonra döndüğü memleketinde 3.5 yıldır avukatlık yapan Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz, daha okuma yazma bilmezken isim sahibinin doğum tarihini, İstanbul'u hangi tarihte ve kaç yaşında fethettiğini, hangi yılda öldüğünü ezbere bildiğini söyledi.