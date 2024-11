İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Sanchez afet bölgesinde saldırıya uğradı

Can kaybı 217’ye yükseldi

Sel felaketinin ardından arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybı 217’ye yükseldi. Neredeyse tüm can kayıpları Valencia’da yaşanırken, 60’tan fazla can kaybı ise Valencia’da yer alan Paiporta’da kayda geçti.



İspanya’daki sel felaketi, 1967 yılında Portekiz’de en az 500 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ardından Avrupa'da tek bir ülkede yaşanan en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti.