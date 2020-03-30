İspanya ve İran'da ölü sayısı artıyor!
Dünya genelini etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bini, virüs bulaşan kişi sayısı 720 bini geçti, iyileşenlerin sayısı ise 152 bin oldu. İspanya'da son 24 saatte 812 İran'da ise 117 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
WUHAN NORMALE DÖNÜYORİlk kez 2019'un Aralık ayında Wuhan'da, Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nı ziyaret eden kişilerde görülen koronavirüs hızla ülke geneline beraberinde de dünyaya sıçradı. 150'den fazla ülkeye sıçrayan koronavirüs ile ülkelerin savaşı devam ederken Wuhan 6 gündür yeni vaka bildirmedi.
Wuhan kentinde yeni vaka sayısındaki hızlı düşüş, salgınına karşı alınan önlemlerin büyük ölçüde başarıya ulaştığı anlamına geliyor. Çin genelinde ise şimdiye kadar virüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 304 olurken güncel vaka sayısı ise 81 bin 470 olarak yer alıyor.