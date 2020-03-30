İspanya ve İran'da ölü sayısı artıyor!

SON 3 GÜNÜN EN DÜŞÜĞÜİtalya'da son aktardığı bilgilere göre ölü sayısı, son 3 günün en düşüğü oldu. Ülkede en çok koronavirüs kaynaklı ölüm ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesi, 416 ölüyle yine başı çekti.