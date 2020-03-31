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  3. 31 Mart 2020 12:55

İspanya ve İran'da ölü sayısında korkunç artış!

Dünya genelinde koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bini, virüs bulaşan kişi sayısı 785 bini geçerken iyileşenlerin sayısı 165 bin oldu. İspanya'da son 24 saatte 849 kişi, İran'da 141 kişi hayatını kaybetti.

İspanya ve İran'da ölü sayısında korkunç artış!

Dünya genelinde ülkelerin insan hayatını tehdit eden corona virüs ile mücadele devam ediyor...

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İspanya ve İran'da ölü sayısında korkunç artış!

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 849 kişinin daha hayatını kaybetti.

Ülkede corona virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 189'a yükseldi. İspanya'da vaka sayısı da 9 bin 222 artarak 94 bin 417 oldu.

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İspanya ve İran'da ölü sayısında korkunç artış!

ABD
En çok vaka tespit edilen ABD'de vaka sayısı virüsün ile çıktığı yer olan Çin'i ikiye katlamış durumda.

ABD'de son aktarılan bilgilere göre vaka sayısı 164 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 170 olarak biliniyor.

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İspanya ve İran'da ölü sayısında korkunç artış!

ÇİN
Virüsün ilk görüldüğü yer olarak bilinen Çin'de hayatın normale döndüğü iddia edilirken ülkede vaka sayısı 81 bin 518 hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 305.

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