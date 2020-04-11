İspanya'da koronavirüsten 24 saatte 510 ölüm

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100 bini aştı. Öte yandan koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı da 356 bin 952.