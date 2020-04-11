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  3. 11 Nisan 2020 13:15

İspanya'da koronavirüsten 24 saatte 510 ölüm

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e yükseldi. Ülkede dün 605 kişi hayatını kaybetmişti.

İspanya'da koronavirüsten 24 saatte 510 ölüm

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100 bini aştı.  Öte yandan koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı da 356 bin 952. 

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İspanya'da koronavirüsten 24 saatte 510 ölüm

Koronavirüs vakalarında ilk sırada 468 bin vakayla ABD yer alırken, onu 153 bin 222 kişi ile İspanya takip ediyor.

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İspanya'da koronavirüsten 24 saatte 510 ölüm

FRANSA'DA 987 ÖLÜMFransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 987 artarak 13 bin 197'ye yükseldi.

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İspanya'da koronavirüsten 24 saatte 510 ölüm

İNGİLTEREİngiltere'de koronavirüsten son 24 saatte, 980 hayatını kaybetti, toplam sayı 8 bin 958 oldu.

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