İspanya'da ''soğuk damla'' felaketi getirdi: Can kaybı 200'ü aştı
İspanya'yı vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi. Uzmanlar, ''soğuk damla'' adı verilen hava olayının bu kez daha şiddetli meydana geldiğini belirtti. Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Türkeş, benzer afetlerin başka bölgelerde de görülebileceğini söyledi.
İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde 29 Ekim'de yaşanan sel felaketinin ardından ölü sayısının 205'e çıktığı bildirildi.
Selden en çok etkilenen ülkenin doğusundaki Valensiya bölgesinin özerk yönetim hükümetine bağlı olarak çalışan Operasyonel Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar Valensiya'da 202 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.
Valensiya'nın ardından en çok etkilenen bölge olan Kastilya-La Mancha'da da 3 kişi hayatını kaybetti ve İspanya genelinde sel felaketinde ölenlerin sayısı 205'e çıkmış oldu.
İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü tarafından "İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti" ve "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlanan sel felaketinde halen çok sayıda kayıp insan için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.