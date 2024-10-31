İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı
İspanya'da ''yüzyılın felaketi'' olarak nitelendirilen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi.
Kaynak: DHA/İHA/AA
İspanya'yı vuran sel felaketinde can kaybı artıyor. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiğini açıkladı.
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Can kayıplarının 155'inin Valencia'da, 2'sinin Castilla-La Mancha'da ve 1'inin Malaga'da yaşandığı aktarıldı.
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Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin kimliklerin belirlenmesi çalışmalar sürüyor.
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Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.
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