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İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı

İspanya'da ''yüzyılın felaketi'' olarak nitelendirilen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi.

Kaynak: DHA/İHA/AA
İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı - Resim: 1

İspanya'yı vuran sel felaketinde can kaybı artıyor. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiğini açıkladı. 

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İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı - Resim: 2

Can kayıplarının 155'inin Valencia'da, 2'sinin Castilla-La Mancha'da ve 1'inin Malaga'da yaşandığı aktarıldı. 

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İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı - Resim: 3

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin kimliklerin belirlenmesi çalışmalar sürüyor.

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İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı - Resim: 4

Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.

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