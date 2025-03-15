İspanya'dan ithal edilen o ürünü üretip, İspanya'ya satmaya başladı

'3 YILDIR ÜRETİM YAPIYORUZ'

Türkiye'de midye üreten firmaların file ihtiyaçlarını İspanya'dan karşıladığını belirten Piyancı, "Sokak lezzetlerinden biri olan midyenin nasıl üretildiğini hep merak ederdim. Denize bırakılan filelerin içerisinde üretiliyormuş. Midyelerin yetiştirildiği filelerin ülkemize de Yeni Zelanda ve İspanya'dan geldiğini öğrendim. İspanya'ya gidip, bu işin nasıl yapıldığını öğrenip, örnekler aldım. Denizli'ye dönüp, 2 yıl boyunca araştırma yaptım. Daha sonra makinelerini yaptık ve üretime geçtik. 3 yıldır üretim yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük üreticisiyiz. Dünyada midye filesi üreten üçüncü ülkesiyiz. Üretimimizin yüzde 50'sini ihraç ediyoruz. İspanya, İtalya ve Fas'a ihraç ediyoruz. Bu işe başlarken, 'İspanya'ya nasıl file satabiliriz?' diye düşünürken, bugün ihraç etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.(DHA)