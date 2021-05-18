İspanya'ya mülteci akını: Yüzerek geçtiler

İspanyol basınında yer alan haberlerde, aralarında geniş ailelerin ve 700 kadar çocuğun da olduğu yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmenin, 17 Mayıs'ta gece yarısı saat 02.00'den itibaren yüzerek, bazılarının ise Tarajal dalgakıranının olduğu yerden yürüyerek Ceuta tarafına geçmeye başladığı, 1 kişinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.