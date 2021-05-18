İspanya'ya mülteci akını: Yüzerek geçtiler
Son 24 saat içinde yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmenin yüzerek ya da dalgakıranın olduğu yerden yürüyerek İspanya'ya bağlı Ceuta kentine geçtiği belirtildi. İspanya Dışişleri Bakanı Laya, göçmenlerin ülkelerine geri gönderileceğini söyledi.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, aralarında geniş ailelerin ve 700 kadar çocuğun da olduğu yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmenin, 17 Mayıs'ta gece yarısı saat 02.00'den itibaren yüzerek, bazılarının ise Tarajal dalgakıranının olduğu yerden yürüyerek Ceuta tarafına geçmeye başladığı, 1 kişinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.
BARINMA MERKEZLERİNDE YER KALMADI
Fas güvenlik görevlilerinin düzensiz göçmenlerin geçişini önlemek için hiçbir şey yapmadığı iddia edilen haberlerde, sadece bir gün içinde yaşanan düzensiz göçmen akını sonrasında Ceuta'daki göçmen barınma merkezlerinde yer kalmadığı bilgisi paylaşıldı.
Ceuta yerel yönetimi kaynakları, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında bazı düzensiz göçmenlerin sanayi sitesindeki depolarda tutulduklarını bildirdi.
"FAS'A GERİ GÖNDERİLECEKLER"
Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Ceuta sınırında güvenliği sağlama ve mevcut protokol kapsamında yasa dışı giriş yapan göçmenlerin Fas'a geri gönderilmeleri hususunda gerekli önlemleri aldıklarını açıkladı.